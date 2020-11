Het bedrijf achter taxi-app Uber krijgt geen toestemming om 225 werknemers te ontslaan op het internationale hoofdkantoor in Amsterdam. Dat heeft het UWV besloten, bevestigt vakbond FNV na berichtgeving van NRC. Voor het gros van de werknemers komt de uitspraak te laat: zij zouden al onder druk vertrokken zijn.

Het Amerikaanse bedrijf ging in juni over tot ontslagen in Amsterdam omdat de omzet leed onder de coronacrisis. Wereldwijd stonden 6.700 Uber-banen op de tocht, omdat inkomsten uit taxiritjes bij het bedrijf drastisch terugliepen.

Uber deed melding van het collectieve ontslag bij het UWV, maar zette ondertussen werknemers individueel onder druk om ontslag te nemen, in ruil voor een riante financiële compensatie, bleek uit onderzoek van NRC. Slechts twaalf medewerkers weigerden uiteindelijk de individuele overeenkomsten de ondertekenen. De rest vertrok met een regeling.

Het UWV oordeelt nu dat Uber de noodzaak van het collectieve ontslag niet heeft weten aan te tonen. Daarover hebben betrokken werknemers bericht gehad van het UWV, schrijft NRC en bevestigt Amrit Sewgobind van FNV tegenover NU.nl.

Het UWV zelf zegt niet te reageren op individuele ontslagzaken.

Slimme manier om arbeidsrecht te omzeilen

Uber kon volgens het UWV onvoldoende aantonen dat de werkvermindering bij het bedrijf van structurele aard is. Ook zou het UWV wijzen op uitspraken van Uber-topman Dara Khosrowshahi. Hij heeft het personeel meerdere malen verteld dat de omzetdaling minder hard gaat dan verwacht, schrijft NRC. Het bedrijf zou volgens hem ook "strenger" omgegaan zijn met ontslagen dan "absoluut noodzakelijk".

Het aanbieden van individuele vertrekovereenkomsten is toegestaan, maar critici zien het als een manier om het Nederlandse arbeidsrecht te omzeilen, schreef het FD al eerder. Door de werknemers één voor één af te kopen met een hogere vergoeding dan via het UWV mogelijk is, vermijdt Uber de gebruikelijke toets van het UWV, die nagaat of het ontslag überhaupt terecht is.

Het feit het UWV nu oordeelt dat de onderbouwing van het ontslag van de twaalf werknemers rammelt, betekent dat dit "wat ons betreft ook voor geldt voor de mensen die de individuele overeenkomsten hebben ondertekend", zegt Sewgobind.

Uber gaat in een reactie niet in op het oordeel van het UWV, maar zegt het besluit genomen te hebben "als gevolg van de dramatische impact van de pandemie en het onvoorspelbare karakter van een eventueel herstel".