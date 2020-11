Het vreemde jaar 2020 wordt voor de Nederlandse wijnboeren geen slecht jaar, want de omvang van de oogst zal ongeveer gelijk zijn aan die van vorig jaar. Qua kwaliteit is het geen superjaar, maar een redelijk jaar, zegt voorzitter Simon Crone van de Vereniging Nederlandse Wijn Producenten (VNWP).

Zoals in zoveel sectoren, is het ook voor de wijnmakers een raar jaar. Nederlandse wijnboeren moeten het overwegend hebben van verkoop aan horeca in de regio en bij de wijngaard. Daar worden rondleidingen gegeven en proeverijen, die de verkoop stimuleren.

"De rondleidingen en proeverijen zijn er maar zeer beperkt geweest in het begin van het jaar en nu is dat weer het geval", vertelt Crone die zelf ook een wijngaard heeft: domein Tussen Rug en Rijn, nabij Utrecht. Waar normaal tien tot vijftien mensen deelnemen aan een rondleiding en proeverij, zijn dat er nu twee.

"Nederlandse wijn wordt ook veel afgezet bij restaurants in de regio. Dat is voor een deel natuurlijk ook weggevallen." In de zomer, toen de maatregelen weer versoepeld werden en mensen massaal in Nederland bleven voor de vakantie, profiteerden de wijngaarden daar wel van. Zeker ook in combinatie met het mooie weer. "De interesse in Nederlandse wijn is naarmate de kwaliteit is toegenomen, sowieso gegroeid. Even naar de wijngaard is een uitstapje geworden."

Nederland telt inmiddels zo'n 240 hectare wijn, verdeeld over circa 130 wijngaarden. Op jaarbasis is de Nederlandse wijn goed voor een miljoen flessen, en met alles erop en eraan - dus ook de rondleidingen en de bescheiden horeca bij de wijngaard - voor 12 tot 18 miljoen euro aan omzet, schat Crone. Dat valt in het niet vergeleken bij de internationale wijnen. De totale import daarvan bedraagt zo'n 1,5 miljard euro, bij 450 miljoen flessen op jaarbasis.

"We drinken ongeveer twintig flessen wijn per jaar per persoon", zegt Peter van Houtert van de Koninklijke Vereniging Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW). "Dat is al jaren vrij stabiel. Het wordt de laatste tijd misschien iets minder door de toenemende populariteit van speciaalbieren." Dit jaar kiezen mensen vooral voor wat duurdere wijnen in de supermarkt en de wijnspeciaalzaak signaleert Van Houtert.

Nederlanders drinken niet meer wijn, wel betere

"Er wordt niet meer gedronken nu we meer thuiszitten, wel betere wijn", aldus Van Houtert. "Normaal gesproken geven we aan wijn iets meer dan 4 euro per fles uit in de supermarkt en 7 tot 8 euro in de speciaalzaak. Nu is dat respectievelijk zo'n 5 euro en 10 euro." Dat maakt het jaar voor de importeurs zeker niet goed, want de import ligt zomaar 10 procent lager als gevolg van de horecasluiting. "Importeurs die overwegend aan de horeca leveren, hebben een verloren jaar."

De voorzitter van de KVNW denkt dat veel mensen "door het toerisme in eigen land" dankzij de coronacrisis wel de Nederlandse wijn hebben ontdekt. "Als het om grotere volumes gaat, helpen wij die wel breder in de markt te zetten. De Nederlandse markt weliswaar, zoals in de horeca en speciaalzaken."

Voor de supermarkten zijn de volumes van de Nederlandse wijn te klein. Voorzitter Crone van de Nederlandse wijnmakers probeert de rode wijn uit 2019 nu onder de aandacht te brengen in de winkels in de regio. "Dit is toch wel de periode om de rode wijn te verkopen, maar de mogelijkheden zijn nu beperkt. De wijn die we vorige maand geoogst hebben, komt pas volgend jaar op de markt."