Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, meldt dat er de afgelopen dagen vooruitgang is geboekt tijdens de onderhandelingen over een Brexit-akkoord. Ze zei vrijdag tijdens een persconferentie in Brussel dat vooral op het gebied van Britse staatssteun stappen zijn gezet.

Volgens Von der Leyen is er toenadering vanuit de Britten op het gebied van de oprichting van een instantie die toezicht houdt op staatssteun die de Britten de eigen bedrijven geven. Brussel wil graag een onafhankelijke toezichthouder, maar vooralsnog is daar met het Verenigd Koninkrijk geen akkoord over bereikt. Wel zijn beide partijen nader tot elkaar gekomen op dit onderwerp.

Het is een van de drie heikele punten tijdens de onderhandelingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Zo zijn beide partijen het ook nog steeds oneens over visserij, waarbij de vraag is of onder anderen Nederlandse vissers na de Brexit toegang krijgen tot Britse wateren.

De Britten zijn op 31 januari van dit jaar officieel uit de Europese Unie gestapt. Momenteel is nog sprake van een overgangsfase, waarin voor de handel tussen Europa en het VK dezelfde regels gelden als vóór de uittreding. Deze fase loopt eind dit jaar af.

Over minder dan anderhalve maand moeten beide partijen dus tot een akkoord zijn gekomen. Diverse malen zijn al deadlines gesteld voor dit akkoord, maar die deadline is telkens niet gehaald. Bovendien kwam er deze week nog een kleine kink in de kabel bij, doordat een van de onderhandelaars besmet bleek met het coronavirus.