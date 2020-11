De Parijse warenhuisketen Galeries Lafayette verwacht dit jaar dat de verkopen halveren door de lockdowns in Frankrijk, zegt topman Nicolas Houzé vrijdag. Hij verwacht dat pas in 2024 de omzet weer terug op het niveau is van voor de coronacrisis.

"2020 wordt een moeilijk jaar voor de resultaten en 2021 ook. Pas in 2022 verwachten we weer break-even te draaien", zei Houzé tegen de Franse radiozender BFM Business Radio.

Volgens hem is het meest realistische scenario dat buitenlandse toeristen in het laatste kwartaal van 2021 weer naar Frankrijk komen. "Maar dat aantal toeristen is waarschijnlijk 30 procent lager dan wat het vorig jaar was."

Frankrijk heeft net als Nederland te kampen met een tweede golf van coronabesmettingen. Maar de Franse regering heeft besloten om winkels die geen essentiële producten verkopen, opnieuw te sluiten tot 1 december, na een eerdere verplichte sluiting dit voorjaar.

Galeries Lafayette is een luxe winkelketen, met zijn hoofdvestiging aan de Boulevard Haussmann. Daar bestaat ruim 60 procent van de klandizie uit buitenlandse toeristen. Ook heeft het een kleinere vestiging aan de Champs-Elysées.