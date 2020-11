De douane heeft de afgelopen jaren meer dan negenhonderd personeelsleden geworven vanwege de Brexit. De dienst zegt mede daardoor klaar te zijn voor het Britse vertrek, ook als een akkoord tussen het VK en de EU uitblijft, meldt een woordvoerder desgevraagd aan NU.nl.

De douane gaf enkele jaren geleden al aan te verwachten dat het Britse vertrek uit de EU voor veel extra werk zorgt. In dit verband wilde de dienst veel nieuwe personeelsleden aannemen en opleiden. "En dat is gelukt", aldus de zegsman.

De dienst is ruim voor de aanvankelijke Brexit-datum van 29 maart 2019 gaan werven. Toen was er nog volop krapte op de arbeidsmarkt, maar desondanks werden de vacatures gemakkelijk opgevuld.

Volgens de woordvoerder maakt het voor het personeelsbestand niet veel uit of het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie tot een akkoord komen. "We hebben geanticipeerd op een Brits vertrek zonder akkoord. Dus ook in dat scenario hebben we genoeg mensen. En als er wel een akkoord komt, verwacht ik geen overschot aan personeel. Door natuurlijk verloop zou dat vrij snel zijn opgelost."

Heeft de douane het idee dat ook bedrijven zich goed hebben voorbereid op de Brexit? "Dat hopen we. Maar het enige wat wij kunnen doen is de bedrijven erop wijzen dat een goede voorbereiding van belang is."

Donderdag bleek dat een op de drie bedrijven die zaken doet met het VK, wacht met het treffen van voorbereidingen op het Britse vertrek. Dit is omdat er nog veel onzekerheid is of er een handelsakkoord komt of niet.