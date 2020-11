De Mexicaanse senaat heeft ingestemd met de legalisatie van cannabis voor recreatief gebruik. Als het congres later dit jaar ook nog instemt met dit voorstel, wordt Mexico de grootste markt voor legale wiet ter wereld.

Bedrijven als het Canadese Canopy Growth, The Green Organic Dutchman en Medical Marijuana uit de Amerikaanse staat Californië hebben al belangstelling getoond om zaken te doen in het Midden-Amerikaanse land.

Volgens Fortune Business Insights vertegenwoordigde de wereldwijde wietmarkt in 2018 een waarde van zo'n 10,6 miljard dollar (8,9 miljard euro) en neemt dat in 2027 toe tot maar liefst 97 miljard dollar. Dat heeft alles te maken met het feit dat cannabis in steeds meer landen een legaal product wordt.

Het voorstel in Mexico is om gebruikers toe te staan maximaal 28 gram cannabis in hun bezit te hebben. Ook mogen ze vier planten kweken voor eigen gebruik. De verkoop aan volwassen vanuit professionele zaken wordt toegestaan, wel gebonden aan een maximumniveau "psychoactieve ingrediënten".

De legalisatie van wiet in Mexico is bedoeld om het product uit de criminele sfeer te halen. Het voorstel om recreatieve wiet te legaliseren, volgt op het toestaan van het gebruik ervan voor medicinale doeleinden in 2017. In 2018 stelde de hoogste rechter in het land al dat dit ook zou moeten gelden voor recreatief gebruik.