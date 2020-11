Koopwoningen zijn in de maand oktober maar liefst 9,1 procent duurder geworden vergeleken met een jaar eerder. Dat is de grootste prijsstijging in bijna twee jaar. Een huis kost nu gemiddeld 350.244 euro, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

De huizenmarkt trekt zich niets aan van de coronacrisis. De prijsstijgingen lijken juist steeds forser te worden. "Dit past niet bij een crisis", constateert hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS. "In de vorige crisis was zelfs sprake van een prijsdaling. Nu gebeurt het tegenovergestelde."

De huizenprijzen zitten al jaren in een stijgende lijn. Vorig jaar zwakte de stijging iets af, maar sindsdien gaat het juist weer harder omhoog. In september kwam de prijs van een bestaande koopwoning uit op gemiddeld 345.443 euro.

"In augustus 2019 was de prijsstijging 5,7 procent. Dat is nog flink maar het leek er toen op dat de huizenmarkt een beetje afkoelde", zegt Van Mulligen. "Sinds begin dit jaar lopen de prijzen echter weer fors op en nu dreigt echt oververhitting."