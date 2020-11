De Europese Unie is akkoord gegaan met een prijs van 15,50 euro per dosis voor het coronavaccin van Pfizer en BioNTech. Dat komt neer op een totaalbedrag van 3,1 miljard euro voor de 200 miljoen doses die nu besteld zijn, meldt een betrokkene van de EU vrijdag.

Per persoon komt het neer op 31 euro, omdat twee doses nodig zijn.

Wanneer nog eens 100 miljoen doses worden besteld, komt het totaalbedrag voor dit vaccin op 4,65 miljard euro. Als ook de vaccins van CureVac worden aangeschaft, komt het totaalbedrag uit op meer dan 8,4 miljard euro.

Daarmee betaalt Europa minder voor het vaccin dan de Verenigde Staten. In de overeenkomst met de EU zou volgens de betrokkene bij de onderhandelingen een verzekeringsclausule zijn opgenomen dat de Europese landen compensatie krijgen als bestelde doses alsnog naar de VS gaan.

Voor het vaccin van CureVac heeft de EU een prijs van 10 euro per dosis voor de eerste bestelling van 225 miljoen doses afgesproken. In eerste instantie zouden die vaccins 12 euro per dosis kosten.