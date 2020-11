Stroomleveranciers in Nederland doen zich groener voor dan ze zijn, door de stroom die ze inkopen groen te wassen. Dat staat in de jaarlijkse Stroomranking van de Consumentenbond, Natuur & Milieu en WISE die vrijdag is gepubliceerd.

De organisaties geven de leveranciers op basis van hun investeringen, inkoop en levering aan zowel de particuliere als de zakelijke markt een rapportcijfer voor duurzaamheid. Dat is voor de zakelijke markt gemiddeld een 5 en voor de particulieren een 6,8.

"Opvallend is echter het verschil tussen de inkoop en levering van stroom bij een grote groep aanbieders", zeggen de organisaties. "Twee derde krijgt een lager cijfer voor inkoop van de stroom dan voor de levering." Dat verschil zou worden verklaard doordat de ingekochte stroom veelal grijs is, maar door los bijgekochte certificaten wordt 'vergroend'.

"Deze vorm van inkoop draagt vaak nauwelijks bij aan de toename van het duurzaam opwekken van energie in Nederland."