Vanaf 2024 is het niet meer toegestaan voor supermarkten om sigaretten te verkopen. De ministerraad zal vrijdag besluiten dat over drie jaar alleen nog tankstations en tabaksspeciaalzaken sigaretten mogen verkopen, bevestigen Haagse bronnen aan RTL Nieuws en AD.

De nieuwe maatregelen staan in het nationaal preventieakkoord, waarover de ministerraad vrijdag besluit.

In dat akkoord wordt gesteld dat het aantal verkooppunten van rookwaar de komende jaren omlaag gaat. Met het verbod op verkoop in supermarkten, moet dat worden bewerkstelligd. Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) heeft hier volgens de nieuwsmedia overleg over gevoerd met de levensmiddelenbranche en tankstations.

Het kabinet heeft het beleid om roken zoveel mogelijk te ontmoedigen, vooral door te voorkomen dat mensen ermee beginnen. Binnen dat beleid zijn dit jaar al meerdere maatregelen genomen.

In 2020 werden onder meer de accijnzen op rookwaar al tweemaal verhoogd, is er een rookverbod gekomen op schoolterreinen en treinstations en moeten supermarkten hun rookwaar uit het zicht leggen.

Verpakkingen van rookwaar hebben vanaf 1 oktober ook een neutrale uitstraling gekregen, waarmee alle merkuitingen verboden zijn. Veel rokers starten op jonge leeftijd en zijn in die fase extra gevoelig voor merkuitingen.