De onderhandelingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk over een handelsakkoord zijn donderdag opgeschort vanwege een coronabesmetting binnen het team van EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier. Zijn Britse tegenhanger David Frost bevestigt de pauze.

Volgens Barnier zijn de gesprekken "voor een korte tijd" onderbroken. Frost benadrukte in een reactie dat de veiligheid en gezondheid van de onderhandelingsteams boven alles gaan. Achter de schermen zullen de beide teams overigens doorwerken.

Een woordvoerder zegt dat de Britse regering in contact met de EU staat om de gevolgen van de opschorting van de onderhandelingen te bespreken. De Britten benadrukken zich te allen tijde aan de coronaregels gehouden te hebben.

In een reactie op het opschorten van de onderhandelingen hebben Nederland, Frankrijk, België en Spanje opgeroepen om aan de noodplannen voor een zogeheten harde Brexit te werken.

"Nu we al zo ver in november zitten, is het hoog tijd dat we de commissie vragen met noodplannen te komen, omdat we voorbereid moeten zijn op een scenario waarin we niet op tijd een deal dichtgetimmerd krijgen", zo verklaarde een hooggeplaatste ambtenaar tegenover Reuters.