Het aantal melkgeiten in Nederland is weer verder toegenomen. Het zijn er dit jaar 476.000, dat is 4 procent meer dan een jaar geleden. In de afgelopen twee decennia steeg het aantal melkgeiten vrijwel onafgebroken, blijkt vrijdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Alleen in 2010 was er een daling van 10 procent van het aantal melkgeiten. Dat kwam door de ruimingen in verband met Q-koorts. In de andere jaren steeg het aantal melkgeiten wel.

Bedrijven in de melkgeitensector worden gemiddeld ook steeds groter. In 2000 had de gemiddelde melkgeitenhouderij nog 117 geiten, inmiddels zijn dat er 837. Er zijn in totaal 569 bedrijven met melkgeiten.

Dat er steeds meer geiten worden gehouden in Nederland komt door de populariteit van geitenzuivel, legt melkgeitenhouder Jos Tolboom uit. De vraag naar geitenkaas en -melk neemt volgens hem almaar toe. Of deze trend doorzet, is afwachten volgens hem. Overheden zijn terughoudend met het verlenen van vergunningen voor uitbreidingen.

De meeste melkgeiten zijn te vinden in Noord-Brabant en Gelderland. In die provincies is maar liefst 40 procent van de bedrijven met melkgeiten gevestigd en wordt ruim de helft van het aantal melkgeiten in ons land gehouden. Ede is de melkgeitenhoofdstad van Nederland, daar zijn er maar liefst 16.500 te vinden.