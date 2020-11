Consumenten weten de slagerij, groenteboer en viswinkel sinds het uitbreken van de coronacrisis weer veel beter te vinden. Voor de feestdagen zal daar nog een schepje bovenop komen, zeker omdat spreiden het motto is en Eerste Kerstdag op vrijdag valt. "We krijgen dit jaar drie kerstdagen", zegt Joop Holla van marktonderzoeksbureau GfK tegen NU.nl.

De omzet van speciaalzaken ligt in december altijd al zo'n 30 procent hoger dan in de rest van het jaar. Sinds de eerste lockdowns is de consumentenomzet van de slager, groenteboer en viswinkel tot tientallen procenten hoger dan andere jaren. "Ik verwacht voor de feestdagen een decemberomzet die wel 40 tot 50 procent hoger is", aldus Holla.

Allie Simonis, eigenaar van viswinkel Simonis op Scheveningen, verwacht ook een veel hogere verkoop dan met Kerst vorig jaar. "Zelfs als de horeca toch nog opengaat. Mensen hebben al plannen gemaakt nu of ze willen niet uit eten", denkt hij. De winkel van Simonis is altijd het hele jaar door geopend, ook op Eerste Kerstdag.

"We hebben nu wel speciale maatregelen genomen", vertelt Simonis. "Klanten kunnen wachten op het verwarmde terras, daar kunnen zo tachtig tot negentig mensen staan op 1,5 meter afstand." De zaak bij de Scheveningse haven heeft ook een restaurantgedeelte dat nu dicht is. "Langs die kant kunnen mensen naar binnen en via de winkelkant naar buiten", legt hij uit.

Online bestellen kan bij de viswinkel niet. "Online bestellen werkt misschien voor een onsje zalm, maar niet voor verse vis", verklaart Simonis.

Weinig belangstelling voor de grote kalkoen

Bij slagerij Rien Bezooijen in Rotterdam is bestellen juist het motto. "We zijn alle drie de kerstdagen open voor het afhalen van bestellingen", zegt de slager. Klanten kunnen die bestellingen via een ouderwetse papieren lijst in de winkel doen, online en telefonisch. "Sinds het begin van de coronacrisis hebben we ook al een drive through ingericht voor afhalen, zoals McDonald's."

De Rotterdamse slager heeft het assortiment voor deze Kerst aangepast op de kleinere gezelschappen. "Het aantal bestellingen voor de grote kalkoen van 7 kilo zal minimaal zijn", verwacht Bezooijen. "De gourmetschotels maken we nu voor gemiddeld vier personen, waar dat andere jaren wel voor tien tot twaalf mensen is." De grote salades zijn er dit jaar ook niet.

Voor het afhalen zijn tijdsvakken van een uur gemaakt. "Zo kunnen we veertig tot vijftig klanten per uur helpen en proberen we opeenhoping zoveel mogelijk te voorkomen."

Volgens GfK zullen ook de supermarkten profiteren van het lange kerstweekend en het aantal supers dat op Eerste Kerstdag open is, groeit ieder jaar. "Maar het is maar een paar procent van de huishoudens die op Eerste Kerstdag naar de supermarkt gaan", weet Holla. "En dat is alleen voor de vergeten boodschappen."