Met ingang van vrijdag opent de Efteling een tijdelijke supermarkt in het zogeheten Carrousel Paleis. Volgens het pretpark is dit een extra service voor bezoekers, nu je bij de horecagelegenheden in de Efteling alleen eten en drinken kan afhalen.

Het assortiment is vergelijkbaar met dat van een stationswinkel of tankstation, dat wil zeggen dat er veel voorverpakte producten te krijgen zijn. De Efteling hanteert de voor de supermarkten geldende coronaregels, waaronder een maximum aantal klanten en 1,5 meter afstand.

Daarnaast wordt bezoekers gevraagd met zo min mogelijk mensen naar binnen te gaan. Een winkelmandje is verplicht en betalingen moeten contactloos of met pin gedaan worden. De tijdelijke supermarkt zal in ieder geval tot en met de kerstvakantie openblijven. De Efteling runt de supermarkt, de bevoorrading wordt gedaan door Spar.

De Efteling is donderdag na een sluiting van twee weken weer opengegaan voor de 22e editie van de Winter Efteling.