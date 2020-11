De 29-jarige Marjolein Klant werkte maandenlang in de coronateststraat in Alkmaar. Ze vindt zelf dat ze in de frontlinie werkte, maar toch kreeg ze geen coronabonus. Er zijn meer verhalen zoals dat van Marjolein. Hoe kan het toch dat de ene zorgmedewerker een bonus krijgt en de andere niet?

Eind juni maakte minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid bekend dat zorgmedewerkers die in hun werk direct of indirect met de coronacrisis te maken hadden, dit jaar een zorgbonus van 1.000 euro netto ontvangen.

Toch krijgen niet al deze zorgmedewerkers de bonus. Vanaf het moment dat de bonus kon worden aangevraagd, verschenen er berichten in de media over zorgpersoneel dat het bedrag niet kreeg.

Marjolein is één van die mensen. Ze werkte als jeugdverpleegkundige bij de GGD Hollands Noorden. Maar toen de coronacrisis uitbrak, kon ze haar normale werkzaamheden niet uitvoeren. Daarom ging ze aan de slag in de teststraat, heeft ze een paar dagen lang bron- en contactonderzoek uitgevoerd en heeft ze geholpen bij de coronahulplijn.

“Ik heb mij meer dan driehonderd uur ingezet op coronadiensten, maar dat viel binnen mijn contract. Dus ik val buiten de boot.” Marjolein Klant

Vooral het werk in de teststraat was zwaar, zegt ze. "In april was het buiten 5 graden en stonden we urenlang buiten. Na iedere test moesten we onze handen schoonmaken met handalcohol, waardoor we de hele dag koude handen hadden. En in de zomer, toen het 30 tot 32 graden was, stonden volledig ingepakt te zweten terwijl we de tests afnamen."

Toch krijgt Marjolein geen zorgbonus. De reden: haar werkgever, de GGD Hollands Noorden, heeft de bonus alleen aangevraagd voor mensen die meer dan dertig coronagerelateerde overuren hebben gedraaid. "Ik heb mij meer dan driehonderd uur ingezet op coronadiensten, maar dat viel binnen mijn contract. Dus ik val buiten de boot."

Overheid stelt voorwaarden aan ontvangers

Hoeveel zorgmedewerkers zoals Marjolein er zijn, is niet helemaal duidelijk. Maar hoe kan het dat sommige werknemers de bonus wel krijgen en anderen niet? Ten eerste stelt de overheid voorwaarden aan de ontvangers van de zorgbonus. Hij is bedoeld voor zorgprofessionals "die zich hebben ingezet voor patiënten en cliënten met COVD-19". Daarnaast mogen zorgprofessionals die aan de strijd tegen COVID-19 hebben bijgedragen - bijvoorbeeld door extra uren te werken - de bonus krijgen.

Maar uiteindelijk is het aan de werkgever om te bepalen wie de zorgbonus krijgt, vertelt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. "De werkgever bepaalt wie een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd in de strijd tegen COVID-19. Daar moet wel logica in zitten. Dus als de werkgever voor de ene werknemer wel een bonus aanvraagt en voor de andere niet, moet hij dat kunnen uitleggen." Het kan dus per ziekenhuis of zorginstelling verschillen wie een zorgbonus krijgt.

“Wat ons betreft kunnen schoonmakers en ICT-medewerkers ook die zorgbonus krijgen.” Woordvoerder ministerie van Volksgezondheid

"De bandbreedte die werkgevers hebben meegekregen, is best flink", zegt hij. "Wat ons betreft kunnen bijvoorbeeld schoonmakers en ICT-medewerkers ook die zorgbonus krijgen, als de werkgever maar vindt dat die mensen op een uitzonderlijke manier ondersteunend zijn geweest in de coronacrisis."

Waarom de GGD Hollands Noorden ervoor heeft gekozen overuren als voorwaarde te stellen, is niet duidelijk. NU.nl heeft de GGD benaderd, maar nog geen reactie gekregen.

De kans dat zorgmedewerkers waarvoor geen bonus is aangevraagd hem alsnog krijgen, is volgens het ministerie klein. Het loket waar werkgevers de bonus konden aanvragen, is al gesloten.