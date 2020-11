Winkeliers moeten bij drukte in de winkels en in de winkelgebieden ingrijpen, indien nodig met ondersteuning van boa's of de politie. Daarover zijn afspraken gemaakt tussen de detailhandel en het kabinet, zo is donderdag bekendgemaakt.

Volgens het kabinet moet een extra stap worden gezet om het coronavirus onder controle te krijgen en te houden.

De detailhandel stelt een private toezichthouder aan om ervoor te zorgen dat de maatregelen zoals die zijn opgesteld om 'veilig te kunnen winkelen' worden nageleefd. Als die toezichthouder ziet dat het niet goed gaat, kan die hulp inroepen van boa's bijvoorbeeld.

De nieuwe afspraken zijn opgesteld net voordat de grote decemberdrukte losbarst. Volgens de betrokken ministeries Economische Zaken en Klimaat en Justitie en Veiligheid hebben winkeliers en personeel sinds de uitbraak van COVID-19 al hard gewerkt om verspreiding van het virus tegen te gaan.

Het toezicht wordt nu verscherpt "om de naleving van de coronamaatregelen nog beter op orde te krijgen".

Nederland telt ongeveer 2.500 winkelgebieden. Hieronder vallen winkelstraten, winkelcentra en woonboulevards.