Noorwegen zal 136 nieuwe concessiegebieden voor oliewinning aanbieden, zo hebben het ministerie van Petroleum en Energie en het Noorse Petroleum Directoraat donderdag bekendgemaakt. Het gros van de concessiegebieden, 125 in totaal, ligt in de Barentszzee. Daarmee wordt het boren naar olie in het Arctisch gebied flink uitgebreid.

Volgens de Noorse minister Petroleum en Energie is de oliewinning noodzakelijk om de inkomsten van het land en daarmee de werkgelegenheid op peil te houden. Milieugroeperingen zeggen dat het besluit niet strookt met het streven van Noorwegen om in 2030 klimaatneutraal te zijn.

Noorwegen heeft een groen imago, onder meer vanwege het grote aandeel elektrische auto's in de nieuwverkoop. Volledig elektrische voertuigen hadden in oktober een aandeel van ruim 60 procent in het aantal nieuwe registraties, plug-inmodellen nog eens dik 18 procent.

Ook laat het Noorse staatsinvesteringsfonds zich regelmatig gelden. In mei maakte het fonds bekend zich terug te trekken uit bedrijven die zich niet houden aan de regels omtrent kolenwinning. Ook bedrijven die kolen gebruiken komen op een zwarte lijst.

In 2018 veranderde het staatsoliebedrijf Statoil zijn naam naar Equinor, omdat het niet te boek wilde staan als puur een oliebedrijf, maar juist als een firma die zich ook toelegt op wind- en zonne-energie.

Olie winnen in Arctisch gebied ligt gevoelig

Het boren naar olie in het Arctisch gebied ligt gevoelig. Eerder dit jaar nam het Noorse Hooggerechtshof een zaak tegen de staat in behandeling betreffende een licentieronde in 2016 in het gebied. De zaak is eerder deze maand gehoord en de uitspraak wordt over enkele weken verwacht.

Noorwegen produceerde in 2019 ongeveer 1,73 miljoen vaten olie per dag, waarmee het de grootste olieproducent in Europa is en de nummer vijftien van de wereld. Naar schatting zit er nog voor 8,5 miljard vaten aan olievoorraad in de Noorse bodem. Hiermee kan het land nog 13,5 jaar op het huidige tempo produceren, zo becijfert BP in zijn jaarboek over 2019.