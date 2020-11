In 2021 groeit de economie weer, denkt ING. Na een krimp van 4,3 procent zal de economie komend jaar met 2,6 procent groeien. Dankzij die groei is het bbp in het vierde kwartaal van 2021 terug op 99 procent van het niveau van voor de coronacrisis.

De verwachting van ING is positiever dan die aan het begin van de crisis. De bank denkt dat de krimp in het vierde kwartaal minder groot zal zijn dan die tijdens de eerste golf in het tweede kwartaal. De maatregelen zijn minder ingrijpend en bedrijven zijn beter voorbereid doordat ze bijvoorbeeld al spatschermen hebben of hun verdienmodel al eens hebben aangepast.

Toch benadrukt de bank dat de economische onzekerheid groot blijft. De uitrol van coronatests, het quarantainebeleid en de komst van vaccins hebben allemaal invloed op de economie en het hersteltempo, maar zijn nog erg onzeker. Daarom denkt de bank dat investeringen in 2021 nog een poosje zwak blijven en dat het herstel in het eerste kwartaal nog gematigd zal zijn.

Hoewel de economie komend jaar herstelt, denkt ING dat de werkloosheid zal stijgen en dat de inkomensontwikkeling zal verslechteren. Huishoudens zullen de klap van de coronacrisis in 2021 dus een stuk harder voelen dan in 2020.