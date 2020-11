Blokker komt met een loyaliteitsprogramma waarbij klanten kunnen sparen voor 'aandelen', een stukje eigendom, in Blokker. Dat bevestigt eigenaar Michiel Witteveen donderdag naar aanleiding van een bericht daarover in Het Financieele Dagblad (FD).

"Toen ik Blokker overnam, hoorde ik veelvuldig dat Blokker van ons allemaal is. Met dit concept geven we daar invulling aan", aldus Witteveen, die de keten in het voorjaar van 2019 overnam van de familie Blokker.

Naarmate klanten meer kopen bij Blokker, krijgen ze meer spaarpunten en voor die punten kunnen ze "een blokje Blokker" kopen. Dat blokje is vergelijkbaar met een aandeel, een belang in het bedrijf en dat vertegenwoordigt een bepaalde waarde. "Als het goed gaat met Blokker, gaat het goed met de blokjeseigenaren", zegt Witteveen.

Als een klant een bepaald aantal blokjes heeft, kunnen die ook weer worden terugverkocht aan Blokker. Witteveen wil niet zeggen welk 'aandelenkapitaal' van het bedrijf beschikbaar komt voor consumenten. "Genoeg", antwoordt hij desgevraagd.

De klanten die in het bezit zijn van blokjes, die gespaard kunnen worden via een app, hebben niet dezelfde inspraak als aandeelhouders. "Ze kunnen niet mede de koers van het concern bepalen."

Het blokjessysteem is volgens de Blokker-CEO zeker niet bedoeld als manier voor het bedrijf om er geld mee op te halen, zoals met een aandelenuitgifte te doen gebruikelijk is. Daarbij kopen mensen een stukje eigendom. "Mensen hoeven er niet voor te betalen, alleen spullen bij Blokker te kopen en te sparen."