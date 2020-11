Medewerkers van PostNL krijgen een loonsverhoging van in totaal 5,5 procent. Ook komt er een vergoeding voor personeel dat thuiswerkt. Dat is afgesproken in de nieuwe cao voor het postbedrijf, waar de onderhandelende partijen een akkoord over hebben getekend.

Naast de loonsverhoging komt er een eenmalige uitkering van 0,5 procent en een extra uitkering van 2 procent, die afhankelijk is van het resultaat dat het bedrijf dit jaar behaalt. Eerder was al afgesproken dat personeel eenmalig 250 euro krijgt als waardering voor het blijven werken in coronatijd. Kantoorpersoneel krijgt er daarnaast voortaan 45 euro bij, als vergoeding voor het thuiswerken.

Tevens zijn er afspraken gemaakt over het in dienst nemen van meer pakketbezorgers. Het postbedrijf kan dit jaar profiteren van een hausse aan online verkopen. De hoeveelheid te bezorgen pakketten nam, mede door de uitbraak van COVID-19, fors toe.

Ook zijn in de cao voorwaarden opgenomen voor oudere werknemers. Zij kunnen ervoor kiezen minder te werken met gedeeltelijk behoud van salaris en pensioenopbouw. Daarbij is er voor personeel met een fysiek zwaar beroep de mogelijkheid om drie jaar eerder te stoppen.

De overeenkomst is niet definitief. De vakbonden moeten het akkoord nog voorleggen aan hun leden. FNV is niet akkoord met de afspraken, maar legt het voorstel wel voor aan de leden.

Waarschijnlijk is er 8 december meer duidelijkheid over de eventuele goedkeuring van de vakbondsleden. Bij PostNL werken zo'n achttienduizend personeelsleden. Postbezorgers vallen er niet onder, want die hebben een eigen cao.