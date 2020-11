De vuurwerkbranche onderneemt geen juridische stappen tegen het landelijke vuurwerkverbod voor de komende jaarwisseling. Ook zijn er geen plannen om de uitspraak van de Rotterdamse rechter voor een structureel afsteekverbod in die stad aan te vechten. Dat zegt een woordvoerder van de brancheorganisatie voor handelaren BPN woensdag desgevraagd.

"We gaan niet procederen tegen het landelijke verbod, daar zien we geen kapstok voor en daar zouden we de branche op dit moment meer schade mee berokkenen dan goed doen", aldus de woordvoerder. Volgens hem moeten de puntjes nog op de i gezet worden wat betreft de compensatie voor de sector.

"Er is een bedrag van 40 miljoen euro genoemd, maar daar moet nog onderbouwing voor komen." De sector zou nog moeten onderbouwen hoeveel geld aan extra kosten het denkt mis te lopen door het verbod. De overheid zou nog niet duidelijk hebben aangegeven waar het bedrag van 40 miljoen euro op gebaseerd is.

Vrijwel tegelijkertijd met het besluit voor het landelijke vuurwerkverbod, in verband met de coronacrisis, verloor de vuurwerkbranche een rechtszaak in Rotterdam tegen het algehele afsteekverbod in die stad. "Als we daar nog tegen in het verweer zouden willen komen, dan moeten we een bodemprocedure beginnen en dat is een langdurig proces", zegt de woordvoerder van de vuurwerkhandelaren.

Rotterdam was niet de enige gemeente die voor de coronacrisis al een verbod had ingesteld. De branche vreesde al dat, als de rechtszaak daartegen verloren zou worden, meer gemeenten het Rotterdamse voorbeeld zouden volgen.