Luchtvaartmaatschappij KLM heeft uit de tweede ronde van de NOW, de loonsteunregeling van de overheid, ruim 299 miljoen euro ontvangen. Dat blijkt woensdag uit het register van ontvangers dat uitvoeringsinstantie UWV online heeft gezet.

In de eerste ronde ging het voor KLM om tegemoetkoming in de loonkosten van meer dan 300 miljoen euro. Bovendien helpt de Nederlandse overheid de luchtvaartmaatschappij met 3,4 miljard aan leningen.

Het UWV zet de namen van de bedrijven die een beroep deden op de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) online op verzoek van minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

"De NOW is een subsidie", verduidelijkt het UWV. "De overheid wil bij de besteding van publiek geld zo transparant mogelijk zijn. In de regeling NOW is daarom opgenomen dat werkgevers instemmen met de openbaarmaking van een aantal gegevens."

Bij de eerste ronde stond Booking.com ook in het register als aanvrager van de loonsteun voor een bedrag van bijna 65 miljoen euro, maar dat bedrijf staat nu niet in de lijst. De uitzendbureaus staan er wel weer in met vele miljoenen aan loonsteun. Tata Steel vroeg 43 miljoen aan, DAF ruim 20 miljoen.

Het is overigens niet zo dat bedrijven die de steun aanvragen, die ook krijgen. Dat hangt af van het daadwerkelijk geleden omzetverlies. Het kan dus ook zo zijn dat bedrijven geld moeten terugbetalen.

De tweede ronde van de loonsteun bestrijkt de periode van juni tot en met september. "De tegemoetkoming bedraagt maximaal 90 procent, afhankelijk van het verwachte omzetverlies. Het voorschot dat UWV heeft betaald, is 80 procent van de berekende tegemoetkoming."