De Boeing 737 MAX mag van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA binnenkort de lucht weer in. Dat meldt de toezichthouder woensdag. Wel moet Boeing eerst nog diverse aanpassingen aan het toestel doen. Naar verwachting geeft ook de Europese toezichthouder op korte termijn officieel groen licht.

Topman Stan Deal van Boeing Commercial Airplanes noemt het besluit van de FAA een belangrijke mijlpaal. "We blijven samenwerken met toezichthouders en met onze klanten om het toestel wereldwijd weer in te kunnen zetten", zegt hij op de site van Boeing.

De 737 MAX is een van de voornaamste toestellen van Boeing, maar sinds maart 2019 staan alle vliegtuigen van dit type wereldwijd aan de grond, nadat twee toestellen in 2018 en 2019 neerstortten. Daarbij kwamen 346 mensen om het leven.

Boeing heeft sindsdien aanpassingen gedaan aan het toestel en was in afwachting van goedkeuring van de diverse luchtvaartautoriteiten. In de Verenigde Staten is die toestemming woensdag definitief ontvangen.

Dit betekent niet dat de toestellen meteen weer op grote schaal de lucht in mogen. De FAA verlangt van Boeing dat het eerst diverse aanpassingen doet. Ook moeten piloten trainingen volgen en moeten de luchtvaartmaatschappijen eerst onderhoud aan de toestellen plegen.

Daarnaast is nog geen officiële toestemming verkregen van diverse andere luchtvaarttoezichthouders, waaronder de Europese EASA. De verwachting is dat dit binnenkort alsnog gebeurt.