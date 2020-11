Greenpeace wil dat de rechter een streep zet door de staatssteun aan luchtvaartmaatschappij KLM. Volgens de milieuorganisatie heeft de Staat nagelaten duurzaamheidseisen te stellen aan de financiële hulp. De zaak diende woensdag in Den Haag.

"De overheid heeft de kans laten liggen om nu wat aan de vervuiling die luchtvaart veroorzaakt te doen", betoogde de advocaat van Greenpeace. In juni bereikten KLM en de Nederlandse overheid een akkoord over financiële steun van in totaal 3,4 miljard euro.

In ruil daarvoor moet de maatschappij op de kosten besparen en zijn ook afspraken gemaakt over het terugbrengen van geluidsoverlast en het verminderen van de uitstoot. Greenpeace betoogt dat die eisen niet ver genoeg gaan omdat het geen zoden aan de dijk zet zolang de passagiersaantallen van KLM kunnen blijven groeien.

De landsadvocaat zet daar tegenover dat strengere eisen zouden leiden tot de ondergang van KLM, terwijl het doel van de staatssteun juist is de maatschappij te redden. "Strengere eisen zouden leiden tot significant hogere kosten en een concurrentienadeel."

De rechter doet uiterlijk 9 december uitspraak in de zaak.