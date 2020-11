Door de coronacrisis produceren Duitse bedrijven meer desinfecterende middelen en pasta, maar niet meer toiletpapier. De grotere vraag daarnaar was slechts tijdelijk, meldt het Duitse statistiekbureau Destatis woensdag.

Duitse bedrijven produceerden in de eerste negen maanden van dit jaar 80 procent meer desinfecterende middelen en 20 procent meer pasta. Maar de productie van toiletpapier daalde zelfs iets, met 3,5 procent tot 85.300 ton.

In maart en april leidde de eerste coronagolf in Duitsland, net zoals in Nederland, tot het hamsteren van toiletpapier. In maart lag daardoor de productie van toiletpapier 17 procent hoger en in april 12 procent hoger. De productie van desinfecterende middelen bereikte in april een hoogtepunt, toen rolden er 161 procent meer flesjes de band af dan een jaar eerder.

Het statistiekbureau merkt daarnaast op dat Duitsers in de eerste negen maanden van dit jaar opvallend minder sportartikelen kochten. De verkoop daarvan daalde in april met 37 procent, waarschijnlijk omdat sportscholen hun deuren moesten sluiten. Sindsdien neemt de verkoop weer wat toe, maar in september lag de verkoop van spullen als crosstrainers, hometrainers en trampolines nog altijd 17 procent lager dan in september vorig jaar.