De supermarktbranche is verbaasd dat premier Mark Rutte dinsdagavond op de persconferentie zei dat supermarkten er scherper op moeten toezien dat klanten de coronaregels naleven. "Wij kunnen niet goed bedenken welke extra maatregelen wij nog kunnen nemen", zegt een woordvoerder van branchevereniging Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL) woensdag tegen NU.nl.

"We zijn verbaasd dat we genoemd werden", zegt de woordvoerder. Volgens haar sloeg het kabinet eerder juist een positieve toon aan over de maatregelen die supermarkten nemen en heeft de branche nauw contact met verschillende ministeries over de coronacrisis.

In de supermarkten zijn al veel maatregelen genomen, zegt ze. "Er staan extra mensen bij de deur, winkelmedewerkers dragen hesjes om de klanten op de 1,5 meter afstand te wijzen en iedere klant moet een mandje of winkelwagen meenemen."

De woordvoerder laat verder weten dat de supermarktbranche met het kabinet in gesprek is over een ondersteunende rol voor supermarkten ten opzichte van kleinere winkeliers met betrekking tot het naleven van de maatregelen.

"Hoe dit precies vorm gaat krijgen staat nog niet helemaal vast, maar in de praktijk zal de grotere supermarkt dan af en toe eens poolshoogte nemen bij een slager om de hoek, om te kijken hoe het daar met de naleving gaat. Supermarkten zullen een ondersteunende rol krijgen voor andere winkeliers."