Het Nederlandse bedrijf Damen en het Franse bedrijf Thales hebben een contract getekend om samen vier schepen aan de Duitse marine te leveren. Damen bouwt de schepen en de Nederlandse tak van Thales zal ze uitrusten met moderne technologie om aanvallen af te weren. Dat melden de twee bedrijven woensdag.

Dat Damen de fregatten van het type MKS 180 ter waarde van ruim 5 miljard euro mag bouwen, werd eerder dit jaar al bekend. Maar nu hebben de twee bedrijven onderling een contract getekend ter waarde van 1,5 miljard euro voor de uitrusting van de schepen. Het is een van de grootste contracten die Thales ooit getekend heeft.

Het eerste fregat zal in 2028 operationeel zijn en het hele programma duurt zo'n twee jaar. Thales zal de schepen onder meer uitrusten met het 'Above Water Warfare System', waarmee de schepen met radars, software en kunstmatige intelligentie automatisch in een fractie van een seconde worden beschermd tegen onverwachte aanvallen.

Tegen Het Financieele Dagblad zegt topman Gerben Edelijn dat de omzet van Thales dankzij de deal de komende drie jaar met zo'n 30 tot 40 procent zal stijgen na jaren rond de half miljard euro te hebben geschommeld.

"Het is echt heel groot, voor ons gaat het om de grootste opdracht uit onze geschiedenis. Meer dan tweehonderd man in Nederland zijn er de komende jaren fulltime mee bezig", zegt hij tegen de krant. In totaal werken er 2.200 mensen bij het bedrijf.