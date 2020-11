Premier Mark Rutte vindt dat supermarkten scherper moeten toezien dat klanten de coronaregels naleven. Dat zei hij dinsdagavond tijdens de persconferentie. Volgens hem komen de supers binnenkort met voorstellen om naleving van de regels te verbeteren.

Rutte geeft aan dat het kabinet daarover met vertegenwoordigers van de branche over in gesprek is. "Bij supermarkten wordt momenteel veel geld verdiend. Dus de middelen zijn er om te investeren", aldus de premier dinsdagavond.

Hij doelt daarmee op het feit dat supermarkten sinds de lockdown hun verkopen fors zagen stijgen. Het is tevens een van de weinige sectoren die na 20.00 uur open mag zijn. Welke voorstellen supermarkten gaan doen, moet de komende dagen duidelijk worden.

Andersom wil supermarktkoepel CBL graag dat het kabinet enkele coronagerelateerde regels versoepelt. Het gaat om het ouderenuurtje en het verbod op het verkopen van alcohol na 20.00 uur. De supers willen dat het kabinet deze maatregelen in de dagen vóór Kerst tijdelijk schrapt. Ook hebben ze een oproep gedaan aan gemeenten om de tijden waarin supermarkten mogen worden bevoorraad, uit te breiden.