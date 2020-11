Unilever wil binnen een paar jaar 1 miljard euro aan omzet halen uit vegetarische en vegan-varianten van overbekende producten zoals de Unox-worsten, Magnum- en Cornetto ijsjes en de producten van de Vegetarische Slager. Dat heeft de onderneming woensdag bekendgemaakt

De vega-omzet moet daarmee over een periode van vijf tot zeven jaar vervijfvoudigen. Het gaat dan om zowel vegetarische als vegan-producten. "Het verschil is dat bij vegetarisch vlees, eiwit als bindmiddel wordt gebruikt en bij vegan is dat soja", legt Hugo Verkuil uit, bij Unilever verantwoordelijk voor de Vegetarische Slager.

De groei van de omzet op deze producten moet komen van een verdere uitrol van de Vegetarische Slager en meer vegan alternatieven van merken als Hellman's mayonaise, Magnum-ijs en Ola's Cornetto's. Unilever is niet de enige die zich op deze groeimarkt stort, merken ze ook bij de Vegetarische Slager.

"Er komen steeds meer partijen op de markt. Start-ups en consumer goods-bedrijven zoals wij, maar ook traditionele vleesproducenten", constateert Verkuil. Gelukkig voor de producenten, groeit de vraag vanuit consumenten navenant. Door het aanbod, wordt de vraag ook vergroot. "Plantaardig is zeer in opkomst. Jaren geleden was er niemand die het at, of durfde te zeggen."

De kwaliteit was volgens Verkuil niet geschikt voor de massa, net als de producten. "Je moet producten aanbieden die passen in hoe mensen koken, zoals burgers en gehakt. Dan kunnen consumenten gewoon een broodje burger maken of spaghetti bolognese." Het 'vlees' van de Vegetarische Slager wordt ook verkocht bij Burger King in burgers en nuggets en bij Papa John's op pizza's.

In het 'pakje boter' komt ook minder suiker

Het bedrijf begon, voordat het eigendom was van de multinational, met een winkel in Den Haag. Nu ligt het in meer dan dertig landen in Europa in de schappen en is voorzichtig de overstap naar Azië (Hongkong) en Zuid-Amerika (Brazilië) gemaakt. Dat moet voor een deel zorgen voor de toename in de omzet, evenals meer aanbod in de horeca.

Voor andere producten uit de Unilever-stal geldt dat er meer vega-alternatieven moeten komen om het omzetdoel van 1 miljard euro te halen. "Zo komt er voor elk Unox-product een vegetarische variant, van de rookworst tot de knakworst", zegt een woordvoerder. Het omzetdoel is onderdeel van een veel omvangrijker 'voedsel voor de toekomst-programma.'

Daarbij wil Unilever voedselverspilling verminderen en gezondere voeding maken. Dat doet het bedrijf onder andere door geleidelijk minder zout aan producten toe te voegen. "Zodat de consument eraan kan wennen anders wordt het er alsnog bij gedaan."

En door minder suiker en calorieën in de ijsjes, zoals het 'pakje boter', de Magnums. "Zowel door minder suiker toe te voegen als kleinere ijsjes op de markt te brengen."