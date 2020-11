Het aantal meldingen bij de Inspectie SZW, de voormalige Arbeidsinspectie, is dit jaar tot dusver bijna dubbel zo hoog als vorig jaar. Dat meldt staatssecretaris Bas van 't Wout (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer. De stijging komt vooral door veel meldingen over coronaregels die op het werk niet zouden worden nageleefd.

Tot en met 8 november ontving de Inspectie SZW in totaal 12.599 meldingen. Dat is 92 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Van de meldingen die dit jaar zijn gedaan, hebben er 5.874 betrekking op COVID-19.

In veel gevallen gaat het om het onvoldoende afstand houden op de werkplek, of over collega's die toch komen werken, ondanks dat ze ziek zijn. Ook is er geklaagd over bedrijven die thuiswerken niet toestonden.

Bij de inspecties die de dienst zelf uitvoert bij bedrijven, zagen de inspecteurs onder meer dat werkgevers te weinig maatregelen hadden genomen om besmettingen te voorkomen. Ook op het gebied van toezicht en voorlichting lieten de werkgevers weleens een steekje vallen. Los van corona zagen de inspecteurs eveneens dat er bijvoorbeeld onveilige stellingen, messen en machines zijn gebruikt.

De dienst vond het bij 1.707 werkgevers nodig in te grijpen. Achteraf is gekeken of dat tot beterschap heeft geleid. Dat bleek negen op de tien keer zo te zijn, soms na een extra waarschuwing. In 5 procent van de gevallen zijn de werkzaamheden wegens een gevaarlijke situatie tijdelijk stilgelegd.