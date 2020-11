De verkopen van olieproducerende bedrijven waren in het afgelopen kwartaal maar liefst 38,9 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag. De belangrijkste oorzaak is de daling van de olieprijzen.

Daarmee is de oliesector de hardst getroffen bedrijfstak binnen de industrie. Andere sectoren die veel omzet zagen verdampen, waren fabrikanten van transportmiddelen, producenten van rubber en kunststof, de chemische industrie en de farmaceutische industrie.

Daartegenover stonden diverse branches die het juist wel goed deden. Zo boekten fabrikanten van bouwmaterialen 6,2 procent meer inkomsten en stegen de verkopen van voedings- en genotmiddelen met 1,8 procent. Ondanks de groei binnen enkele bedrijfstakken verkocht de gehele Nederlandse industriesector in het derde kwartaal 7,9 procent minder dan een jaar eerder.

De Nederlandse industrie kreeg vooral harde klappen in het voorjaar, toen de coronacrisis uitbrak. In het derde kwartaal herstelde de sector zich deels, maar dat was zeker niet genoeg om de omzetdaling van het tweede kwartaal volledig goed te maken.