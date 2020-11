Van alle regio's in Nederland zijn Amsterdam en Haarlemmermeer in het derde kwartaal economisch het hardst geraakt door de uitbraak van COVID-19. Laatstgenoemde regio kreeg de grootste klap, met een krimp van zo'n 20 procent in vergelijking met vorig jaar, terwijl de Amsterdamse economie in dezelfde periode kromp met 6 à 7 procent. Dat blijkt uit gegevens die het CBS woensdag heeft gepubliceerd.

Dat Haarlemmermeer het hardst getroffen is, is niet verwonderlijk. In die gemeente ligt luchthaven Schiphol. Ook veel andere bedrijven die zich richten op de luchtvaart zijn in deze regio gevestigd.

In het tweede kwartaal scoorde Haarlemmermeer ook al het slechtst. Toen ging het om een krimp die tussen de 27 en 29 procent lag. Na het luchthavengebied deed Amsterdam het het slechtst. De stad had onder meer te kampen met een terugloop van het aantal toeristen.

Sommige delen van de provincie Groningen zijn ook hard geraakt in het derde kwartaal. Dit had niet alleen te maken met de coronacrisis, maar ook met het verminderen van de gaswinning in dat gebied.

Elke regio zag economie krimpen

Hoewel de Nederlandse economie het in het derde kwartaal beter deed dan in het kwartaal ervoor, had elke regio in Nederland te kampen met een krimp in vergelijking met vorig jaar. In de meeste delen bleef dit echter beperkt tot minder dan 2 procent.

In onder meer Flevoland, de Veluwe, delen van Zeeland, het Groene Hart en Zuidwest-Drenthe was zelfs sprake van een krimp van minder dan 1 procent. Dit kwam doordat belangrijke bedrijfstakken in deze gebieden het goed deden. Het gaat dan onder meer om energiebedrijven, de groothandel, verzekeraars en slachterijen.