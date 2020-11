De Europese Commissie (EC) heeft voor 14 miljard euro aan leningen aan in totaal negen EU-lidstaten verstrekt, zo laat de EC dinsdag weten. Het geld is onderdeel van het zogeheten SURE-instrument van de Europese Unie, dat in het leven is geroepen om werktijdverkortingsregelingen van lidstaten te financieren. Italië ontvangt met 6,5 miljard euro het grootste bedrag.

De dinsdag verstrekte leningen zijn onderdeel van de tweede tranche, waar ook Spanje (4 miljard euro), Griekenland (2 miljard euro), Kroatië (510 miljoen), Litouwen (300 miljoen), Cyprus (250 miljoen), Slovenië (200 miljoen), Letland (120 miljoen) en Malta (120 miljoen) gebruik van maken.

In totaal is er via het SURE-instrument 100 miljard euro gereserveerd voor de lidstaten. Tot op heden is 90,3 miljard daarvan beschikbaar gemaakt. Zodra alle tranches uitbetaald zijn, is Italië met 27,4 miljard euro grootontvanger, gevolgd door Spanje met 21,3 miljard euro.