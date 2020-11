Luchtvaartmaatschappij easyJet heeft in het afgelopen boekjaar de helft minder passagiers vervoerd. Tot 30 september vervoerde het bedrijf slechts 48,1 miljoen mensen, terwijl dat er in het voorgaande jaar 96,1 miljoen waren. De maatschappij heeft het boekjaar daardoor afgesloten met een verlies voor belastingen van 1,3 miljard pond (1,4 miljard euro), het eerste verlies voor de maatschappij ooit.

Dat meldt easyJet dinsdag in de jaarcijfers. EasyJet had eerder al gewaarschuwd voor dieprode cijfers. De maatschappij, een van de grootste gebruikers van luchthaven Schiphol, verwacht in de rest van 2020 niet meer dan 20 procent van zijn eigenlijk geplande vluchten uit te zullen voeren. Volgens topman Johan Lundgren is het bedrijf echter goed genoeg gepositioneerd om na de crisis de operaties snel verder op te kunnen starten.

Om de crisis het hoofd te bieden, heeft easyJet aanzienlijke kostenbesparingen gerealiseerd. Daarnaast heeft het bedrijf de kas gespekt met de verkoop van vliegtuigen die het daarna weer terug huurt.

EasyJet heeft in Nederland zo'n negentig piloten en tweehonderd cabinemedewerkers in dienst. De maatschappij maakte onlangs afspraken met de vakbonden van de vliegers en het cabinepersoneel. Het bedrijf beloofde toen banen te behouden als zij afzien van een loonsverhoging.