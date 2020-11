De inkeerregeling waarmee zwartspaarders een lagere boete konden krijgen, heeft voor flink hogere belastingopbrengsten gezorgd. Tussen 2002 en 2018 is er voor ongeveer 12 miljard euro aan verborgen vermogen alsnog aangegeven bij de Belastingdienst en dat leverde 2,1 miljard euro aan belastingen op, blijkt dinsdag uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB).

Het ingekeerde vermogen komt vooral uit België, Luxemburg en Zwitserland en is met name afkomstig van mannen van rond de 65 jaar die ondernemer zijn. Ruim 27.000 huishoudens hebben een vermogen van gemiddeld 435.000 euro ingekeerd.

Vooral de 5 procent rijkste huishoudens hebben van de regeling gebruikgemaakt. Doordat een groter deel van het vermogen bekend is bij de Belastingdienst, is het aandeel van de rijkste duizend huishoudens in de totale vermogensverdeling gegroeid van 8,8 procent naar 9,4 procent.

Volgens het CPB levert de inkeerregeling ook op de lange termijn meer belastinginkomsten op. Het box 3-vermogen van de inkeerders groeide namelijk met ongeveer 60 procent, en ook in de jaren daarna blijven ze daar belasting over betalen.