Tesla krijgt in december een plek in de Amerikaanse beursindex S&P 500, de aandelenindex van de grootste bedrijven van de Verenigde Staten en een belangrijke graadmeter voor de Amerikaanse aandelenmarkt. De fabrikant van elektrische auto's is met een beurswaarde van ongeveer 390 miljard dollar (zo'n 329 miljard euro) de grootste toevoeging aan de lijst ooit.

Voorwaarde voor een plek in de index is vier opeenvolgende kwartaalwinsten, waar Tesla sinds dit jaar aan voldoet. In het derde kwartaal boekte de Amerikaanse fabrikant van volledig elektrische auto's een nettowinst van 331 miljoen dollar. Dat was niet alleen de vijfde opeenvolgende kwartaalwinst voor Tesla, maar ook meer dan een verdubbeling van de winst ten opzichte van het tweede kwartaal.

De opname in de S&P 500 moet op 21 december gebeuren. Dankzij de bekendmaking steeg het aandeel Tesla tijdens de handel na sluitingstijd met ruim 13 procent. Het bedrijf van topman Elon Musk ligt op koers om voor het eerst in zijn bestaan een geheel jaar winst te draaien.