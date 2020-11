Het kabinet neemt maatregelen om mensen met problematische schulden beter te helpen. Staatssecretaris van Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid Bas van 't Wout en minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker schrijven dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer bovendien extra alert te zijn op het ontstaan van schulden, nu meer Nederlanders vanwege de coronacrisis zonder werk komen te zitten.

Zo komt er onder meer een reactietermijn voor schuldeisers, wat bij mensen met schulden de druk van de ketel moet halen. Daarnaast wordt de drempel voor wettelijke schuldsanering lager. Bovendien kunnen mensen die opnieuw in de problemen komen voortaan sneller opnieuw toegelaten worden tot het programma.

"Wie met schulden te maken krijgt, moet eerst proberen deze alsnog terug te betalen. Dat is waarom we schuldhulpverlening hebben en als overheid ook altijd actief meewerken aan betalingsregelingen. Maar als ook dat niet werkt, moet schuldsanering uiteindelijk een reële optie zijn. We verlagen nu de drempel tot de schuldsanering. Zodat mensen met schulden sneller weer met een schone lei door kunnen in hun leven", aldus minister Dekker in de brief.

Het kabinet werkt hierbij samen met gemeenten, maatschappelijke organisaties en uitvoerende diensten. Eind september is extra geld beschikbaar gesteld voor de versnelde aanpak van schulden.