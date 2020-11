Airbnb heeft in het derde kwartaal een winst van 219 miljoen dollar genoteerd, omgerekend 184,7 miljoen euro. Dat heeft het verhuurplatform in de nacht van maandag op dinsdag bekendgemaakt. De winst is het resultaat van kostenbesparingen, aangezien er in het afgelopen kwartaal minder toeristen bij de Airbnb-verhuurders verbleven.

De omzet van het bedrijf daalde dan ook met 19 procent tot 1,34 miljard dollar. Toch is Airbnb tevreden over de achterliggende periode. "Het herstel in het tweede en derde kwartaal van 2020 danken we aan de bereidheid van onze gasten om te reizen, de weerbaarheid van onze verhuurders en de kracht van ons businessmodel", aldus het bedrijf.

Airbnb richtte zich tijdens de coronacrisis op het aanbieden van afgelegen woningen, waardoor de financiële schade met name in de Verenigde Staten beperkt bleef. Desondanks werden in de eerste negen maanden fors minder boekingen genoteerd vergeleken met een jaar eerder, 146,9 miljoen tegenover 250,3 miljoen.

Vanwege de coronacrisis was het bedrijf in mei genoodzaakt om een kwart van het personeel ontslaan. Voor het vierde kwartaal rekent Airbnb vanwege de opleving van het coronavirus op nieuwe afzeggingen en financiële tegenwind. Later dit jaar gaat het verhuurplatform naar de beurs.