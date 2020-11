Nederlandse pulsvissers moeten maanden wachten op duidelijkheid over de toekomst van de omstreden vismethode met stroomstoten. De Europese Commissie komt voor de zomer van 2021 met een advies, werd maandag bekend.

In dat advies wordt ook een voor de pulsvisserij positief rapport van de Internationale Raad voor de Verkenning van de Zee (ICES) meegenomen, zei een hoge ambtenaar in de visserijcommissie van het Europees Parlement.

ICES deed op verzoek van de Nederlandse regering onderzoek naar de pulsvisserij, die vanaf 1 juli 2021 in de EU verboden is. De Raad concludeert dat de pulstechniek voor platvis schoner en minder schadelijk voor de zeebodem is, en leidt tot minder ongewenste bijvangst dan de traditionele boomkortechniek.

Het rapport werd maandag door ICES-voorzitter Mark Dickey-Collas in de visserijcommissie toegelicht. Het was voor het eerst sinds het parlement vorig jaar voor een verbod op de methode stemde dat het onderwerp weer op tafel lag.

Dickey-Collas zei te beseffen hoe gevoelig het onderwerp ligt. Hij benadrukte de onafhankelijkheid van de Raad en zei dat de omschakeling van boomkor naar pulskor de nadelige impact op ecologie en milieu in de Noordzee vermindert.

'De puls is puik'

"Er is nu nauwelijks een vismethode die zo goed is onderzocht als de puls", zei Europarlementariër en lid van de commissie Peter van Dalen (ChristenUnie).

"Wetenschappers zeggen ons: de puls is puik. De bal ligt dus bij de Europese Commissie. Zij moet bij de evaluatie van de technische maatregelen en in de aanloop naar het nieuwe gemeenschappelijke visserijbeleid de puls weer aan de orde stellen."

Den Haag vecht het verbod aan bij het Hof van Justitie van de Europese Unie. Volgens een woordvoerder is niet bekend wanneer de kwestie aan de orde komt.