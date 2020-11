Hongarije en Polen hebben maandag niet ingestemd met de Europese meerjarenbegroting en het coronaherstelfonds, meldt BBC News maandag. De landen zijn tegen het voornemen om lidstaten die coronasteun ontvangen af te rekenen op hoe ze met de rechtsstaat omgaan.

De regeringen in Polen en Hongarije worden er al langer van beschuldigd dat ze de onafhankelijkheid van de rechtsstaat in hun land aantasten en kritische media de mond willen snoeren.

Beide landen kunnen zich niet vinden in de kritiek en hadden van tevoren al laten weten niet met de plannen in te stemmen. Maandag voegden ze de daad bij het woord. Daardoor is er ook geen akkoord gesloten over Europese belastingen, waarmee de coronasteun zou worden gefinancierd. Alle 27 lidstaten moeten ermee instemmen.

Vorige week bereikten het Europees Parlement en de onderhandelaars van de lidstaten na vier maanden onderhandelen een akkoord over het coronaherstelfonds en de Europese begroting voor 2021 tot en met 2027. Het gaat om een begroting van 1.800 miljard euro, waarvan 750 miljard euro is bestemd voor coronasteun.

Een woordvoerder van de Hongaarse premier Viktor Orbán zei maandag dat de regeringsleider de Europese plannen in de huidige vorm niet kan steunen. De Poolse minister van Justitie Zbigniew Ziobro noemde de EU-voorstellen maandag onder meer een "radicale beperking van de soevereiniteit".