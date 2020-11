Steeds meer mensen kiezen voor een duurzame hypotheek. Dat blijkt uit een rondgang van NU.nl langs verschillende geldverstrekkers. Het aandeel duurzame hypotheken, waarbij klanten een rentekorting krijgen als ze een goed energielabel hebben, neemt bij al die geldverstrekkers toe.

Met duurzame hypotheken proberen geldverstrekkers het aantrekkelijker te maken om een duurzame woning te kopen of om energiebesparende maatregelen te treffen. Met een hoger energielabel krijgen klanten vaak korting op hun hypotheekrente, wat ze gemakkelijk duizenden euro's kan besparen.

Rabobank heeft sinds maart 2019 zo'n duurzame hypotheek. Klanten met een duurzame woning krijgen een rentekorting van 0,10 procent. "Eind oktober vorig jaar hadden 7.867 mensen deze hypotheek bij ons afgesloten, eind oktober dit jaar waren dat er al 34.297", zegt woordvoerder van Rabobank Eric Lagerwey. ABN AMRO, Obvion en Nationale-Nederlanden (NN) zien ook een toename maar noemen geen cijfers.

Duurzame hypotheek wordt bekender

Lagerwey denkt dat de grote stijging vooral te danken is aan hypotheekadviseurs, die de optie van een duurzame hypotheek steeds vaker meenemen in hypotheekgesprekken. "Daardoor groeit de bekendheid van het product", zegt de woordvoerder.

Voor de klant is het voordeel van zo'n duurzame hypotheek duidelijk: de maandlasten worden lager. Daarnaast bieden sommige banken nog meer extra's, zoals gratis adviesgesprekken over het verduurzamen van je huis. Maar op wat voor manier is een geldverstrekker gebaat bij dit type hypotheek?

Banken willen steentje bijdragen

Steeds meer geldverstrekkers willen zo'n groen label aanbieden omdat ze zelf een bijdrage willen leveren aan een duurzamere wereld. Dat zegt Patricia Plass, directeur van Woonnu, het duurzame label van Nationale-Nederlanden. "Financiële instellingen hebben zich gecommitteerd aan het Nederlandse klimaatakkoord en daarmee afgesproken dat ze ook echt wat gaan doen. Door hypotheken te verstrekken speciaal voor duurzame woningen, investeren ze in een groenere economie."

Daarnaast komt veel investeringsgeld voor hypotheken van nationale en internationale pensioen- en beleggingsfondsen. Die hebben zich ook gecommitteerd aan klimaatdoelen, waardoor ze het belangrijk vinden dat hun geld in duurzame huizen wordt geïnvesteerd.

Zelf denkt Plass dat het aandeel duurzame hypotheken de komende jaren nog verder zal toenemen. "De interesse groeit", zegt ze. "En dat is logisch, want er is geen andere weg naar de toekomst. We weten wat ons boven het hoofd hangt en wat we daaraan moeten doen. Deze ontwikkeling is onomkeerbaar."