Zo'n zevenduizend bedrijven hebben maandag loonsteun aangevraagd voor het vierde kwartaal, meldt uitkeringsinstantie UWV. Het was de eerste dag waarop werkgevers hun verzoek konden indienen. Dit aantal is beduidend groter dan dat op de eerste dag van de vorige zogenoemde NOW-periode, die betrekking had op de zomermaanden.

De NOW-regeling is bedoeld om bedrijven die door de coronacrisis zijn getroffen, te stimuleren zoveel mogelijk personeel in dienst te houden. Afhankelijk van het omzetverlies krijgen werkgevers een bepaald percentage van de loonkosten vergoed.

Vanaf maandag kunnen bedrijven een aanvraag indienen voor loonsteun over de derde NOW-periode, die van begin oktober tot en met eind december loopt. Om 16.00 uur stond de teller bij het UWV op ongeveer zevenduizend. Dat is ruim een kwart meer dan op de eerste dag van de vorige NOW-periode, toen ruim 5.500 aanvragen binnenkwamen. De instantie liet vorige week al weten zich voor te bereiden op duizenden aanvragen per dag.

"De gedeeltelijke lockdown en de recente aanscherpingen komen in bepaalde sectoren hard aan", zegt UWV-bestuurder Janet Helder. "Bovendien is de periode waarin een aanvraag kan worden gedaan dit keer relatief kort. We hielden er daarom rekening mee dat het meteen flink druk kon worden."

In vergelijking met de eerste periode - in het voorjaar - is het aantal aanvragen nu fors kleiner. Destijds kreeg het UWV op de eerste dag ruim 35.000 verzoeken op de mat. In totaal dienden in die eerste maanden zo'n 140.000 bedrijven een aanvraag in. In de tweede periode was dat aantal met 63.000 aanvragen ruim gehalveerd.

Bedrijven moeten steun mogelijk terugbetalen

Bij de NOW-regeling krijgen werkgevers een voorschot op het aangevraagde bedrag. Als het werkelijke omzetverlies bekend is, bepaalt het UWV op welk bedrag het bedrijf recht heeft. In sommige gevallen kan dit betekenen dat een werkgever het reeds ontvangen geld volledig of gedeeltelijk moet terugbetalen.

De nieuwe NOW-regeling is iets anders dan NOW 1 en 2. Bedrijven moeten nu een groter deel van de loonkosten zelf betalen. Kregen werkgevers bij de eerdere regelingen nog maximaal 90 procent van de loonkosten vergoed, in de huidige periode is dat aandeel maximaal 80 procent.

Het kabinet heeft besloten bedrijven in ieder geval tot juli 2021 loonsteun te bieden. Aanvragen voor volgend jaar kunnen pas op een later moment worden ingediend.