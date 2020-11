Black Friday, de laatste vrijdag van november, was vorig jaar in veel steden de drukste dag van het jaar in de winkelstraten. Dit jaar wordt dat bijna de helft minder druk, voorspelt Bureau RMC, dat via sensoren de drukte in de winkelstraten meet.

"De afgelopen jaren is het op Black Friday steeds drukker geworden", zegt directeur Huib Lubbers van RMC. Traditioneel waren de vrijdag en zaterdag voor Kerst de drukste dagen van het jaar, maar die positie is in veel steden overgenomen door het uit de VS overgewaaide koopjesfestijn.

Dat het dit jaar minder druk wordt, heeft alles te maken met de coronamaatregelen waardoor het al maanden rustiger is in de binnensteden. "Sinds de gedeeltelijke lockdown is het niet veel rustiger geworden", constateert Lubbers. Dat heeft volgens hem te maken met dat het al heel rustig was en dat het relatief goed weer is voor november.

"Vorig jaar was het rond deze tijd een paar graden onder nul." De dagen rond Black Friday zal het wel wat drukker worden dan nu het geval is. Met de nadruk op dagen. "Winkeliers spreiden de aanbiedingen voor Black Friday de laatste jaren al over meer dagen, waardoor de drukte ook spreidt."

Dat verlicht de druk op de vrijdag, zo was het vorig jaar op de dag zelf 6 procent minder druk dan het jaar ervoor en waren de dagen eromheen juist 20 procent drukker.