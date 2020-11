Investeerder Carlyle Group zou de van oorsprong Nederlandse lingerieketen Hunkemöller willen verkopen, meldt persbureau Bloomberg maandag op basis van ingewijden.

Een woordvoerder van Hunkemöller wil desgevraagd niet op de berichtgeving ingaan. Volgens de bronnen heeft Carlyle zakenbank JPMorgan Chase in de arm genomen om te bekijken of de winkelketen volgend jaar van de hand gedaan kan worden.

Hunkemöller is sinds 2015 in handen van de Amerikaanse investeringsmaatschappij. Een paar jaar geleden overwoog Carlyle ook al eens Hunkemöller te verkopen. Daarvoor was de keten onder andere in handen van Vendex en Maxeda, waartoe ook V&D behoorde.

Hunkemöller werd in 1886 in Amsterdam opgericht door een Duitse immigrant en legde zich in eerste instantie toe op het maken van korsetten.