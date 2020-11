In de maand oktober reisden 1,1 miljoen mensen van, naar of via luchthaven Schiphol. Dat is een daling van 82 procent ten opzichte van de 6,4 miljoen reizigers in oktober vorig jaar, meldt de luchthaven maandag.

Het totale aantal vluchten lag vorige maand 56 procent lager dan in dezelfde maand in 2019, voor het coronatijdperk. Als gevolg van de tweede golf en de daarmee gepaard gaande maatregelen nam het aantal passagiers in de loop van de maand geleidelijk af, aldus Schiphol in een toelichting op de getallen.

De drukste dag was 2 oktober met bijna 48.000 reizigers, de rustigste dag was 27 oktober toen er nog geen 25.000 passagiers op Schiphol waren. "Het aantal passagiers op de luchthaven is grofweg gehalveerd gedurende oktober."

De afname was volgens Schiphol het grootst bij reizigers die van en naar Nederland vlogen, met een min van 87 procent. Het zogenoemde transferverkeer, passagiers die via Schiphol vliegen, daalde met 73 procent.