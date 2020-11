Tesla-oprichter en CEO Elon Musk denkt dat hij toch besmet is met het coronavirus. Maar hij trekt nog steeds de betrouwbaarheid van de tests in twijfel, zo zei hij afgelopen weekend.

Vorige week liet Musk via Twitter weten dat hij zich vier keer op een dag had laten testen op het virus en dat hij twee negatieve en twee positieve testuitslagen kreeg. Dat ging om sneltests.

"Ik krijg zeer uiteenlopende testresultaten van verschillende laboratoria, maar ik heb zeer waarschijnlijk een milde variant van het coronavirus", aldus de Tesla-topman . "Ik heb symptomen zoals bij een kleine verkoudheid, wat niet verwonderlijk is, omdat het coronavirus een type van een verkoudheid is."

Musk gaf eind vorige week aan dat hij ook nog een PCR-test zou ondergaan om meer zekerheid te krijgen over of hij al dan niet besmet is. Maar daar heeft hij nog niks over gezegd.