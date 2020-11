PostNL doet zijn belang van 20 procent in het Italiaanse postbedrijf Nexive van de hand, meldt het bedrijf maandag. De nummer twee van de Italiaanse postmarkt wordt verkocht aan de nummer één, Poste Italiane. PostNL zegt nog niet hoeveel de beoogde verkoop opbrengt.

PostNL is samen met Mutares eigenaar van de op een na grootste post- en pakketbezorger van Italië. Dankzij een recente, tijdelijke aanpassing van de wet in Italië is 'concentratie van activiteiten' nu toegestaan.

"In strategisch opzicht is consolidatie van de postmarkt de enige manier om de postvoorziening en de daaraan gerelateerde werkgelegenheid duurzaam in stand te kunnen houden", zegt PostNL. "Zeker nu de structurele krimp van het postvolume versterkt wordt door de impact van de coronapandemie, zoals dat ook in andere Europese landen gebeurt."

In februari van dit jaar verkocht PostNL het grootste deel van zijn belang al aan het Duitse Mutares. Het is de bedoeling dat de verkoop van de resterende aandelen in januari 2021 wordt afgerond.