De website en de app van de Albert Heijn hebben zondag last van een storing, waardoor het voor klanten onmogelijk is om digitaal bestellingen te doen. De oorzaak van de storing is nog niet bekend. Ook is niet duidelijk wanneer de problemen zijn opgelost.

Op Allestoringen.nl is te zien dat er sinds 8.00 uur veel meldingen over de problemen zijn gedaan. Albert Heijn is momenteel niet bereikbaar voor vragen. Ook via sociale media lukt het mensen niet om in contact te komen met het bedrijf.

Vorige maand kampte de supermarktketen met overbelasting als gevolg van de coronapandemie. Door online drukte was het bijvoorbeeld al even onmogelijk om bestellingen te plaatsen. Of de problemen van zondag door drukte komen, is nog onduidelijk.

Begin november kampte de supermarkt ook met een storing, die niet gerelateerd was aan drukte. Toen kregen klanten hun bestelde boodschappen niet geleverd, als gevolg van een technisch probleem bij een distributiecentrum in Amsterdam.