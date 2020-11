De Britse regering wil de verkoop van nieuwe diesel- en benzinewagens mogelijk al in 2030 verbieden, meldt de zakenkrant Financial Times zaterdag.

Premier Boris Johnson kondigde in februari aan nieuwe auto's met een verbrandingsmotor per 2035 te willen verbieden. Volgens de Britse zakenkrant gaat dit verbod echter al vijf jaar eerder in.

Naar verwachting maakt Johnson de herziene plannen volgende week bekend tijdens een speech waarin aandacht is voor duurzaamheidsbeleid.

Het verbod zou in 2030 nog niet gelden voor hybride auto's, deze worden waarschijnlijk vijf jaar later in de ban gedaan.

Het verkoopverbod zou een enorme impact hebben op de autoverkoop in het Verenigd Koninkrijk. Momenteel vormen diesel- en benzinewagens bijna drie kwart van de totale nieuwe autoverkoop.