Volkswagen gaat een groter deel van het onderzoeksbudget besteden aan de ontwikkeling van elektrische en zelfrijdende auto's, zo maakte de Duitse autofabrikant vrijdag bekend.

Tot 2025 moet ongeveer de helft van het onderzoeksbudget van in totaal 150 miljard euro aan de ontwikkeling van elektrische en zelfrijdende auto's worden gespendeerd. Een jaar geleden werd daar nog 60 miljard euro voor vrijgemaakt.

Met de miljardeninvestering wil het Duitse automerk de concurrentie aangaan met het succesvolle Tesla. Het Amerikaanse bedrijf van Elon Musk is momenteel marktleider op het gebied van elektrische auto's.

Vorige week gaf Volkswagen-topman Herbert Diess nog aan dat het beter zou zijn voor de ontwikkeling van elektrisch rijden als Joe Biden verkozen zou worden tot president van de Verenigde Staten.

De VS zijn een belangrijke markt voor de automaker en volgens hem is het Democratische programma naar verwachting meer in overeenstemming met de wereldwijde strategie van Volkswagen.